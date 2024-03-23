Валентина Петренко выразила поддержку родственникам погибших и пострадавшим при теракте в Подмосковье

Глава "Матерей России" Петренко высказала глубокое возмущение терактом в "Крокусе"

1:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко сделала заявление для издания Pravda.ru

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Она назвала теракт в "Крокус Сити Холле" чудовищной трагедией.

"Сегодня в Московской области в Крокусе Сити Холле перед началом концерта произошла страшная, чудовищная трагедия."

Петренко сообщила о том, что тысячи людей, пришедших на концерт, подверглись хорошо спланированному и организованному нападению, в результате которого погибли не менее 60 человек. Валентина Петренко выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Мы, матери всей страны, выражаем глубочайшие соболезнования их родным и близким. И душа, и разум отказываются понимать, что в мирном городе вечером можно пойти на концерт и не вернуться домой, к своей семье...

Она призвала быть рядом с пострадавшими и оказывать поддержку потерявшим близких.

"Все, что мы можем сделать сейчас, это быть рядом и поддержать тех, кто потерял дорогих и любимых людей."

Самым страшным считает она то, что из 145 пострадавших есть дети.

"Мы, матери, всем сердцем желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Валентина Петренко отметила, что ситуация ещё остаётся очень сложной, сотни людей ещё остаются в здании и за их жизни борются сотрудники силовых ведомств и спасатели. Также Валентина Петренко поддерживает отмену массовых и культурно-развлекательных мероприятий в Московском регионе.

"Мы точно знаем, что каждый из нас сейчас переживает всем сердцем эту трагедию и с пониманием относится к этим решениям."

Движение «Матери России» призывает всех быть бдительными, не поддаваться на провокации, пользоваться только официальными источниками информации. Ответственное поведение каждого сейчас важно, как никогда.