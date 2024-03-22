Спецназ пошёл на штурм здания "Крокус Сити Холла"

Спецназ пошёл на штурм "Крокус Сити Холла"

0:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спецназ пошёл на приступ здания "Крокус Сити Холла", чтобы провести зачистку его на предмет обнаружения террористов.

Фото: YouTube by user-zi9vd8hn4k