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Таможенный скандал: эстонский гражданин пытался вывезти 90 силиконовых муляжей лиц из России

В Ленинградской области задержали гражданина Эстонии, перевозившего партию муляжей лица через границу

1:06
Происшествия

В Кингисеппском районе Ленинградской области была обнаружена незаявленная партия товаров, как сообщает Петербург2.

В Ленинградской области задержали гражданина Эстонии, перевозившего партию муляжей лица через границу
Фото: spangdahlem.af.mil by U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo

По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, в четверг, 14 марта, на российско-эстонской границе в Ивангороде сотрудники таможенной службы предотвратили попытку незаконного вывоза партии силиконовых муляжей человеческих лиц.

При пересечении границы гражданин Эстонии заявил, что не имеет при себе товаров, требующих декларирования. Однако при осмотре его рюкзака было обнаружено 90 силиконовых моделей общим весом 7,4 килограмма.

Мужчина заявил, что приобрел эти муляжи в России с целью использования их для обучения техникам татуировки и пирсинга.

Таможенные служащие решили классифицировать партию как коммерческую. Изделия были изъяты и отправлены на экспертизу для определения их рыночной стоимости. По данному случаю было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении иностранного гражданина за недекларирование товаров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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