Новая атака дронов на крупный НПЗ не уввенчалась успехом

Беспилотники Украины атаковали Новошахтинский НПЗ

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотники с Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - сообщил губернатор Василий Голубев.

Фото: navy.mil by Journalist Seaman David J. Ham is licensed under Public Domain

По беспилотникам отработала система радиоэлектронной борьбы, и они упали на территории предприятия. Его работа была остановлена, но жертв и разрушений нет.

В последние дни атаки дронов Украины стали беспрецедентно масштабными: в ночь на 13 марта на территорию России прилетели 50 беспилотников. Объекты топливно-энергетического комплекса уже становились объектами украинских атак. Так 11 марта утром был атакован и загорелся НПЗ в Кстовском районе Нижегородской области.

Владимир Путин прокомментировал активизацию провокаций со стороны Украины стремлением если не сорвать, то осложнить президентские выборы, а также создать видимость побед Украины в информационном пространстве.