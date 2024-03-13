Новая атака дронов на крупный НПЗ не уввенчалась успехом

Беспилотники с Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - сообщил губернатор Василий Голубев.
По беспилотникам отработала система радиоэлектронной борьбы, и они упали на территории предприятия. Его работа была остановлена, но жертв и разрушений нет.
В последние дни атаки дронов Украины стали беспрецедентно масштабными: в ночь на 13 марта на территорию России прилетели 50 беспилотников. Объекты топливно-энергетического комплекса уже становились объектами украинских атак. Так 11 марта утром был атакован и загорелся НПЗ в Кстовском районе Нижегородской области.
Владимир Путин прокомментировал активизацию провокаций со стороны Украины стремлением если не сорвать, то осложнить президентские выборы, а также создать видимость побед Украины в информационном пространстве.
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