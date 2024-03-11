11 рыбаков спасли в Казахстане

В Актюбинской области Казахстана спасли 11 рыбаков, которые попали в снежный занос на трех машинах. Об этом рассказали в МЧС республики.
"В районе Каргалинского водохранилища силами спасателей из трех легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе, эвакуированы 11 человек в кемпинг Акжол", — рассказали в ведомстве.
Вытаскивать мужчин отправились четыре спасателя. В ведомстве также сообщили, что никого из рыбаков не госпитализировали, и помощь врачей им не понадобилась.
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