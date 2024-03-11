11 рыбаков спасли в Казахстане

Рыбаки в Казахстане на машинах попали в снежный занос

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Актюбинской области Казахстана спасли 11 рыбаков, которые попали в снежный занос на трех машинах. Об этом рассказали в МЧС республики.

Фото: flickr.com by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"В районе Каргалинского водохранилища силами спасателей из трех легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе, эвакуированы 11 человек в кемпинг Акжол", — рассказали в ведомстве.

Вытаскивать мужчин отправились четыре спасателя. В ведомстве также сообщили, что никого из рыбаков не госпитализировали, и помощь врачей им не понадобилась.