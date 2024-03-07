ВСУ атаковали легковой автомобиль дроном-камикадзе в Калининском районе Горловки

ВСУ вновь запускает БПЛА по мирным гражданам

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в поселке шахты имени Румянцева в Калининском районе Горловки.

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Мэр Горловки Иван Приходько призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации. В результате прилета беспилотника-камикадзе никто не пострадал, люди успели эвакуироваться из автомобиля.

ВФУ применили БПЛА-камикадзе в 17:20, как уточняет Правительство Донецкой Народной Республике и Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. Этот город является одним из крупнейших населенных пунктов в республике. До начала боевых действий на территории Донбасса население города превышало 250 тысяч человек. В городе работают угледобывающие предприятие и находится химический концерн "Стирол".