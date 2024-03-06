Из-за угроз мошенников, молодой человек из Москвы закидал коктейлями Молотова дом генерального конструктора КБМ

Москвич закидал дом Валерия Кашина коктейлями Молотова

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве 28-и летний парень закидал дом Валерия Кашина, который работает на производстве миномётов, противотанковых орудий, ПЗРК, ОТРК и комплексов активной защиты, коктейлями Молотова. К счастью, огнеопасная смесь не достигла цели, и генконструктор КБМ не пострадал. А неудачливого парня, который пытался сбежать, задержали соседи пострадавшего.

Фото: flickr.com by kundl is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как выяснилось позже, москвич сделал это, так как ему угрожали мошенники. В отделении полиции парень рассказал, что ему позвонили мошенники. Они представились сотрудниками Центробанка и пригрозили арестовать счета и взять кредит на миллион рублей. Но пообещали, что не будут этого делать, если парень отправится по адресу (он не знал, кто там живет) и устроит небольшое фаер-шоу. Это москвич и сделал.