Военком в Одессе впервые применил газовый баллончик при задержании — что происходит с призывниками

Военком в Одессе применил газовый баллончик при задержании призывника

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На улицах Одессы зафиксирован инцидент между сотрудниками военкомата и мужчиной призывного возраста, который был задержан.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Во время конфликта, снятого на видео, видно, как сотрудник военкомата применяет газовый баллончик в лицо пытавшегося скрыться мужчины, а затем скручивает его и наносит несколько ударов. Об этом сообщает argumenti.ru.

Этот случай не первый в ряду подобных инцидентов, при которых военкомы используют газовые баллончики при задержании призывников. Согласно сообщениям местных СМИ, такие случаи становятся все более распространенными.