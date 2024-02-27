Военком в Одессе впервые применил газовый баллончик при задержании — что происходит с призывниками

На улицах Одессы зафиксирован инцидент между сотрудниками военкомата и мужчиной призывного возраста, который был задержан.
Во время конфликта, снятого на видео, видно, как сотрудник военкомата применяет газовый баллончик в лицо пытавшегося скрыться мужчины, а затем скручивает его и наносит несколько ударов. Об этом сообщает argumenti.ru.
Этот случай не первый в ряду подобных инцидентов, при которых военкомы используют газовые баллончики при задержании призывников. Согласно сообщениям местных СМИ, такие случаи становятся все более распространенными.
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