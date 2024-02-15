Дизентерия в саду: Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка в детском саду из-за инфекции

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду

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Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело в связи с смертью ребенка от менингококковой инфекции в детском саду №16 в Тобольске.

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Ранее поступили сообщения о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм в этом детском саду, в том числе регулярных карантинов из-за инфекционных заболеваний у детей и персонала. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Следственным комитетом по Тюменской области начаты процессуальные проверки.