Жительница Белгорода спасла себе жизнь покинув машину, которую уничтожили осколки

Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле города со стороны Украины

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Белгорода, Юлия Мукрищева, рассказала, как ей удалось спастись при сегодняшнем обстреле города со стороны ВСУ. В этот злополучный момент она находилась в припаркованном возле торгового центра автомобиле.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

По словам Юлии, она привезла бабушку за покупками и ждала ее в машине. Услышав угрожающий громкий звук, женщина интуитивно выскочила из машины и бросилась в здание. Если бы она этого не сделала, то могла бы пострадать от осколков, которые летели буквально в сантиметрах о нее.

Вокруг клубились облака дыма и пыли, на улице раздавались крики. Юлия очень переживала за бабушку и была счастлива, когда узнала, что с ней все в порядке. Однако выходить на улицу все еще было страшно. Вокруг метались и кричали испуганные люди. Одна женщина потеряла руку, а кто-то погиб. Машина Юлии была полностью уничтожена. Это просто счастье, что она успела выскочить из нее в последний момент и избежала серьезных последствий.

Ранее в Белгороде была объявлена ракетная тревога, в результате которой был поврежден торговый центр на улице Плеханова. В нем находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. По предварительным данным, в результате обстрела погибли как минимум пять человек.