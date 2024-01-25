Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Андреева рассказала о "зелёных человечках" с Альфа Центавра
Более 130 украинских боевиков и террористов из РДК ликвидированы в Харькове
5 простых способов уложить челку, чтобы она держалась
РБК-Украина: из-за Ил-76 Зеленский запретил поздравлять его с днём рождения
Трудности обслуживания китайских автомобилей в России: опыт владельцев и мнение сервисных центров
Зеленский заявил, что требует международного расследования из-за крушения Ил-76
Рогов счёл пиратством решение США по поддержке передачи Украине активов РФ
Нарколог Петров объяснил, почему алкоголь более опасен для женщин
Очень нежный салат "Мимоза": рецепт с изюминкой
В США регулятор запретил Boeing 737 MAX 9 возвращаться к обычному режиму работы

Регулятор США решил ограничить производство Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка

1:51
Происшествия

Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США введены ограничения на производство самолетов Boeing 737 MAX из-за происшествия с оторванным люком, передаёт РБК.

Регулятор США решил ограничить производство Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка
Фото: jetphotos.com by KirkXWB is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Самолет не вернется к привычной работе. Мы отвергнем все запросы компании о расширении производства или одобрении дополнительных производственных линий для 737 MAX", — отметил представитель ведомства Майк Уитакер.

Он отметил, что после успешного завершения проверки техника сможет вернуться в строй.

5 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Портленде после того, как у него отлетел люк аварийного выхода. В результате в боковой части фюзеляжа образовалась дыра. На борту было 174 пассажира и 6 членов экипажа. Все были вынуждены надеть кислородные маски, так как в салоне произошла разгерметизация. В результате никто не пострадал. При этом воздушное судно сошло с конвейера только два месяца назад.

Boeing 737 — это серия узкофюзеляжных пассажирских самолетов, которую разрабатывает и производит американская компания Boeing Commercial Airplanes. 737 является самой продаваемой и наиболее распространенной моделью пассажирского авиалайнера в мире.

Boeing 737 предназначен для перевозки от 85 до 215 пассажиров на средние и короткие дистанции. Он широко используется авиакомпаниями всех типов — от региональных перевозчиков до крупных международных авиалиний. Однако Boeing 737 также привлек внимание общественности из-за нескольких серьезных инцидентов и авиакатастроф, связанных с моделью 737 MAX.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Последние материалы
Рогов счёл пиратством решение США по поддержке передачи Украине активов РФ
Нарколог Петров объяснил, почему алкоголь более опасен для женщин
Очень нежный салат "Мимоза": рецепт с изюминкой
Регулятор США решил ограничить производство Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка
Для тренировки мышц пресса хватит семи минут
Произошло возгорание точки фастфуда на территории Казанского вокзала в Москве
Внимание хозяевам собак: разбираемся с необычным поведением
Минфин: условия семейной ипотеки изменят
Какие деревья сажают парами
Эпидемиолог Дедков опроверг риск пандемии из-за таяния вечной мерзлоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников