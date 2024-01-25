В США регулятор запретил Boeing 737 MAX 9 возвращаться к обычному режиму работы

Регулятор США решил ограничить производство Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США введены ограничения на производство самолетов Boeing 737 MAX из-за происшествия с оторванным люком, передаёт РБК.

Фото: jetphotos.com by KirkXWB is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Самолет не вернется к привычной работе. Мы отвергнем все запросы компании о расширении производства или одобрении дополнительных производственных линий для 737 MAX", — отметил представитель ведомства Майк Уитакер.

Он отметил, что после успешного завершения проверки техника сможет вернуться в строй.

5 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Портленде после того, как у него отлетел люк аварийного выхода. В результате в боковой части фюзеляжа образовалась дыра. На борту было 174 пассажира и 6 членов экипажа. Все были вынуждены надеть кислородные маски, так как в салоне произошла разгерметизация. В результате никто не пострадал. При этом воздушное судно сошло с конвейера только два месяца назад.

Boeing 737 — это серия узкофюзеляжных пассажирских самолетов, которую разрабатывает и производит американская компания Boeing Commercial Airplanes. 737 является самой продаваемой и наиболее распространенной моделью пассажирского авиалайнера в мире.

Boeing 737 предназначен для перевозки от 85 до 215 пассажиров на средние и короткие дистанции. Он широко используется авиакомпаниями всех типов — от региональных перевозчиков до крупных международных авиалиний. Однако Boeing 737 также привлек внимание общественности из-за нескольких серьезных инцидентов и авиакатастроф, связанных с моделью 737 MAX.