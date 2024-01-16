УФСБ предупредило россиян о новой схеме мошенничества

УФСБ по Хакасии предупредило жителей о мошенниках, представляющихся сотрудниками органов безопасности

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

УФСБ России по Хакасии предупреждает население о новой схеме мошенничества, где преступники используют видеозвонки через мессенджеры.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Преступники представляются сотрудниками ФСБ, демонстрируют фальшивые документы и утверждают, что у мошенников имеется незаконный доступ к банковским счетам жертвы.

Далее злоумышленники предлагают жертве стать свидетелем или потерпевшим в уголовном деле и, в рамках "следственного эксперимента", требуют перевести средства на счета, подконтрольные им, сообщает newkhakasiya.online.

УФСБ подчеркивает, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права указывать, куда переводить деньги, и следственные эксперименты никогда не проводятся через мессенджеры.