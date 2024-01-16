УФСБ предупредило россиян о новой схеме мошенничества

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УФСБ по Хакасии предупредило жителей о мошенниках, представляющихся сотрудниками органов безопасности

0:43
Происшествия

УФСБ России по Хакасии предупреждает население о новой схеме мошенничества, где преступники используют видеозвонки через мессенджеры.

УФСБ по Хакасии предупредило жителей о мошенниках, представляющихся сотрудниками органов безопасности
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Преступники представляются сотрудниками ФСБ, демонстрируют фальшивые документы и утверждают, что у мошенников имеется незаконный доступ к банковским счетам жертвы.

Далее злоумышленники предлагают жертве стать свидетелем или потерпевшим в уголовном деле и, в рамках "следственного эксперимента", требуют перевести средства на счета, подконтрольные им, сообщает newkhakasiya.online.

УФСБ подчеркивает, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права указывать, куда переводить деньги, и следственные эксперименты никогда не проводятся через мессенджеры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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