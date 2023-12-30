Павел Лобков заявил, что был избит в центре Москвы. Соответствующее сообщение он опубликовал на Facebook (соцсеть запрещена в РФ, признанной экстремистской).
На него напали на Патриарших прудах, во дворе. Утром 30 декабря Лобков опубликовал фото с разбитым лицом.
"И другого новогоднего подарка у меня для вас нет", — написал он.
Напомним, что Павел Лобков работал на НТВ, а также в нескольких других российских СМИ. В 1998 году он выиграл ТЭФИ, став лучшим репортером.
Ранее сообщалось о том, что Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор бизнесмену Владимиру Семенову, осужденному за избиение российского актера Павла Прилучного в Калининграде. Семенову было назначено три года условного лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью после повторного рассмотрения дела.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.