Журналиста Павла Лобкова избили в районе Патриарших в Москве

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Павел Лобков заявил, что был избит в центре Москвы. Соответствующее сообщение он опубликовал на Facebook (соцсеть запрещена в РФ, признанной экстремистской).

Фото: СОЦСЕТИ ПАВЛА ЛОБКОВА

На него напали на Патриарших прудах, во дворе. Утром 30 декабря Лобков опубликовал фото с разбитым лицом.

"И другого новогоднего подарка у меня для вас нет", — написал он.

Напомним, что Павел Лобков работал на НТВ, а также в нескольких других российских СМИ. В 1998 году он выиграл ТЭФИ, став лучшим репортером.

Ранее сообщалось о том, что Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор бизнесмену Владимиру Семенову, осужденному за избиение российского актера Павла Прилучного в Калининграде. Семенову было назначено три года условного лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью после повторного рассмотрения дела.