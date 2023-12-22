22 декабря оборонное ведомство РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО в 14.40 мск уничтожили украинский БПЛА над Московской областью.
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.
Московский градоначальник добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Кроме того, как сообщает РИА Новости, московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режиме.
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