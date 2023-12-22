Над Подольском сбит БПЛА – Собянин

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

22 декабря оборонное ведомство РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО в 14.40 мск уничтожили украинский БПЛА над Московской областью.

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"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.

Московский градоначальник добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режиме.