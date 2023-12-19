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В Тюменской области прикрыт незаконный канал миграции

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Происшествия

В отношении жительницы Тюменской области возбудили уголовное дело по обвинению в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщает tmn.aif.ru.

В Тюменской области прикрыт незаконный канал миграции
Фото: мвд.рф

Подозреваемая, с целью получения денежного вознаграждения, проводила фиктивный прием комплексного экзамена для иностранцев. Как результат, им выдавались сертификаты, на основании которых иностранцы получали разрешение на временное проживание, вид на жительство или патент для работы на территории России.

Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена, как сообщает РУФСБ России по Тюменской области. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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