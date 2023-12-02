Воспитательница детского сада в подмосковном Одинцово, желая наказать ребёнка, проткнула его карандашом.
Как сообщает Telegram-канал Mash, забрав сына из детского сада №56, родители обратили внимание на раны на его спине и плечах. Мальчик рассказал, что баловался с товарищем, тыкая в него карандашом.
Это заметила воспитательница и в назидание сделала в отношение ребёнка то же самое, сильно ткнув в него карандашом. Она сделала это несколько раз, после чего мальчик упал на спину и ударился.
Следы от карандаша и ссадины воспитаннику детсада помазали йодом и попросили не рассказывать о случившемся родителям.
Однако мама и папа всё равно заметили ранки на детской коже во время купания и подали заявление в полицию.
Оказалось, что воспитательница не в первый раз практикует подобные методы. Футболкой мальчика уже вытирали пролитый им суп. Теперь в дошкольном учреждении проводят проверку.
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