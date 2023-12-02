В детском саду в Одинцово воспитательница несколько раз проткнула ребёнка карандашом

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Воспитательница детского сада в подмосковном Одинцово, желая наказать ребёнка, проткнула его карандашом.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Как сообщает Telegram-канал Mash, забрав сына из детского сада №56, родители обратили внимание на раны на его спине и плечах. Мальчик рассказал, что баловался с товарищем, тыкая в него карандашом.

Это заметила воспитательница и в назидание сделала в отношение ребёнка то же самое, сильно ткнув в него карандашом. Она сделала это несколько раз, после чего мальчик упал на спину и ударился.

Следы от карандаша и ссадины воспитаннику детсада помазали йодом и попросили не рассказывать о случившемся родителям.

Однако мама и папа всё равно заметили ранки на детской коже во время купания и подали заявление в полицию.

Оказалось, что воспитательница не в первый раз практикует подобные методы. Футболкой мальчика уже вытирали пролитый им суп. Теперь в дошкольном учреждении проводят проверку.