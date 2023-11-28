Россиянка устроила дебош в самолете и занялась сексом с соседом

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нетрезвая гражданка РФ по имени Валерия устроила дебош на лайнере, летевшем из Антальи (Турция) в Москву, после чего занялась сексом с соседом.

Фото: Openverse by mrkathika is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка была заметно пьяна, но на борт самолёта её пустили. После взлёта девица принялась тревожить остальных, дебоширить, и успокаиваться отказывалась. Она попросила стакан воды, после чего показательно вылила воду на пол, параллельно куря вейп.

Вскоре девушка ненадолго затихла, и экипаж было выдохнул. Однако не тут-то было — Валерия неожиданно для соседа стянула с него штаны, пытаясь орально ублажать. Остальных пассажиров девушка просто игнорировала.

Но и на этом "концерт" не закончился, перед посадкой дебоширка прорвалась в хвостовую часть и попыталась перевернуть мусорные пакеты на стюардесс.

После посадки девушка была задержана и доставлена в отделение линейной полиции под овации всех пассажиров.