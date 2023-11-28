"Мы не хотим жить с Витей": в Волгограде двое детей сбежали из дома из-за отчима

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгоградской области правоохранители выясняют причины побега двоих малолетних детей из дома.

Фото: Фото: ГСУ СК России

4-летний мальчик и его 10-летняя сестра покинули жилище по улице Электростальской. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Предварительно они оставили записку со следующим содержанием: "Мама, мы не хотим жить с Витей. Как его не будет, так приходи на заброшенный дом, без Вити".

В послании значился и адрес, по которому дети собирались проживать, пока новоявленный отчим не исчезнет из жизни их матери. Однако указанный дом оказался пуст.

Поиски пропавших продолжались в течение суток. Малолетних беглецов случайно заметила горожанка. Она отвела их к правоохранителям.

По информации РИА Новости, девочка пояснила, что причиной проступка стало поведение сожителя матери. По словам ребёнка, 32-летний мужчина ударил её. В итоге детей изъяли из семьи и отправили в социальный центр.