Под Екатеринбургом на тренировке в бассейне утонул 12-летний мальчик

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Полевского района Свердловской области проверяет инцидент с гибелью 12-летнего подростка в бассейне, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

"Прокуратура Полевского инициировала проверку в связи с происшествием, случившимся с несовершеннолетним в физкультурно-спортивном комплексе. По предварительным данным, 24 ноября ребенок утонул в бассейне во время тренировки по плаванию. Медицинский персонал и бригада скорой помощи предоставили первую медицинскую помощь, но не смогли спасти жизнь ребенка", — заявили в прокуратуре.

Подростка унесло на глубину во время группового занятия. Инструктор, заметив происшествие, вытащил его из воды и начал проводить искусственное дыхание. Позднее медицинский персонал и бригада скорой помощи присоединились к процессу реанимации, но не смогли спасти жизнь мальчика.

Прокуратура проведёт проверку деятельности инструкторов и оценит, насколько быстро и эффективно была предоставлена медицинская помощь.