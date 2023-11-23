Раненый при ударе ВСУ журналист "России 24" Борис Максудов скончался

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Накануне в СК заявили, что ВСУ в Запорожской области нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов. Максудов получил осколочные ранения.

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"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкое, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений, ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжёлые ранения", — сказал Владимир Соловьёв.

После ранения Бориса Максудова он был срочно доставлен в больницу Минобороны. В пресс-службе оборонного ведомства сообщалось, что ему вся необходимая помощь оказывается в полном объёме, и что угрозы его жизни нет.

По данным Минобороны, во время атаки БПЛА журналисты готовили материал об обстрелах в Запорожской области со стороны ВСУ. При атаке ударного БПЛА в группе репортёров также находился фотограф Алексей Коновалов. Однако он не пострадал.