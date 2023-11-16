Найденный мёртвым экс-клавишник "Би-2" Николай Плявин был плох ещё накануне смерти

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Музыкант Николай Плявин, который скончался в своей квартире в Москве, был плох ещё накануне своей смерти. Об этом "МК" сообщил источник, знакомый с происшествием.

Фото: wikipedia.org by Reactor691 is licensed under CC BY-SA 4.0

64-летний бывший участник групп "Дюна" и "Би-2" вызвал врача в свою квартиру на Фестивальной улице, но его состояние было настолько плохим, что он не смог открыть дверь самостоятельно. Однако он отказался от госпитализации.

Тело Плявина было обнаружено его сыном около 18:30. Пока не установлена причина его смерти.

Тело музыканта направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины кончины.

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