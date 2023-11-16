Школьник рассказал, как убил подругу и её мать на Сортировке

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьник, совершивший двойное убийство, рассказал, как лишил жизни свою подругу и её мать на Сортировке в Екатеринбурге. По предварительным данным, 13 ноября вечером парень он был в гостях у своей 14-летней девушки.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Подросток увидел, что подруга переписывается с его старшим братом, который недавно вернулся из Москвы. Далее у молодых людей случилась интимная близость, а потом парень ударил девушку ножом.

"Он сказал ей: "Ложись на живот". После этого ушёл за ножом на кухню и убил её", — сказал источник издания Е1.

Известно, что девушка была без одежды в момент её обнаружения. После этого подросток лишил жизни собаку по кличке Майки, которая громко лаяла. Когда мать девушки вернулась домой, парень напал на неё ножом.

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