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Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов

0:46
Происшествия

"Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга. Правоохранитель подозревается в получении взяток", - сообщает пресс-служба.

Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов
Фото: facebook.com

По оперативным данным, подозреваемый оказывал покровительство в незаконной вырубке леса, за что он получил взятки на сумму более 8 миллионов рублей.

Как уточняется в пресс-службе ГУМВД, это вскрылось в рамках расследования другого уголовного дела, по которому ранее был задержан начальник экономической полиции Выборга. Он также оказывал покровительство "черным" лесорубам. Утром 13 ноября глава УМВД был "задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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