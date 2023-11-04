В посёлке Павлинино нашли повешенным мужчину

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В посёлке Павлинино, расположенном в Зеленоградском районе, было обнаружено тело повешенного молодого мужчины. Эту информацию сообщили очевидцы, и она подтверждена местным уголовным следствием.

Фото: мвд.рф

Трагическое событие случилось ночью в субботу 4 ноября.

"Ребята вечером устроили застолье. Пили, парень поругался со своей девушкой. Она с подругой на дискотеку уехала, а он пошёл в сарай. Обнаружил его брат той девушки около 12:00. И вот только недавно его увезли", — проинформировала издание "Клопс" соседка погибшего.

По данным регионального Следственного комитета, в настоящее время проводится проверка обстоятельств смерти молодого человека.

Ранее сообщалось, что уроженец Украины попытался напасть на руководство российской воинской части в Краснодарском крае.

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