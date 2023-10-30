СК: в Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трое школьников были задержаны после инцидента с выстрелом из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга, и в настоящее время проводится официальная проверка этого случая, как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Фото: мвд.рф

"Информация о том, что трое школьников выпустили выстрел из газового пистолета по мужчине в метро Санкт-Петербурга, была распространена в средствах массовой информации… Органы Следственного комитета России в Санкт-Петербурге в настоящее время проводят процессуальную проверку в соответствии со статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство)", — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что несовершеннолетние задержаны.

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, выдал поручение о предоставлении информации о ходе проверки.

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