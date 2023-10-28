Тело подозреваемого в массовой стрельбе, которая произошла в американском штате Мэн, обнаружили спустя два дня поисков.
По информации американских СМИ, предполагаемый стрелок мог покончить с собой.
"Власти обнаружили тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мёртвым… (из-за ранения), нанесённого самому себе", — передаёт ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кард открыл огонь по случайным людям 25 октября в городе Льюистон в штате Мэн. В результате стрельбы 18 человек погибли, 13 — получили ранения. Ранее власти штата сообщали о 22 погибших.
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