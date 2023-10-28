Американского подозреваемого в стрельбе из штата Мэн нашли мёртвым

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тело подозреваемого в массовой стрельбе, которая произошла в американском штате Мэн, обнаружили спустя два дня поисков.

Фото: Openverse by thisisbossi is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По информации американских СМИ, предполагаемый стрелок мог покончить с собой.

"Власти обнаружили тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мёртвым… (из-за ранения), нанесённого самому себе", — передаёт ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кард открыл огонь по случайным людям 25 октября в городе Льюистон в штате Мэн. В результате стрельбы 18 человек погибли, 13 — получили ранения. Ранее власти штата сообщали о 22 погибших.

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