В Татарстане пожаловались на перегретые батареи

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Жители Нижнекамска выразили недовольство из-за слишком горячих батарей. Об этом жители пишут в Telegram-канале "Нижнекамск Новости". Автор отмечает, что батареи в доме №13 на улице 50 лет Октября настолько горячи, что к ним даже нельзя прикоснуться — словно забыли, что зимой необходимо регулировать температуру.

Фото: Wikipedia

"Это кажется даже издевательством. Раньше мы всегда постепенно увеличивали отопление в зависимости от погоды. Куда нам обращаться? Почему так сложно выполнять свою работу ответственно?" — возмущаются жители Нижнекамска.

По их словам, они вынуждены держать все окна открытыми, потому что в квартирах стало слишком душно. Горожан также беспокоит то, что через месяц им придется оплачивать тепло, которое просто "улетучивается" в окно.

Напомним, что все муниципалитеты приняли решение о начале отопительного сезона, и в настоящее время тепло предоставляется в 55% домов Татарстана.

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