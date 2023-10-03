Медведь насмерть порвал туристов в канадском национальном парке

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Медведь насмерть порвал туристов, которых от неминуемого конца не спас даже посланный сигнал экстренной тревоги. Трагедия произошла в национальном парке "Банф" в Канаде, который простирается на несколько квадратных километров. Несмотря на предупреждения о возможной агрессии даже со стороны кажущихся дружелюбными животных, туристам напоминают быть осторожными при пеших прогулках, сообщает argumenti.ru.

Фото: CreativeCommons

Как сообщает "Пресса Канады", спасатели получили сигнал тревоги от GPS-трекера в долине реки Ред-Дир об атаке медведя. Однако когда бригада прибыла на место происшествия, гризли уже убил семейную пару и издевался над их телами, разрывая их на части. Спасатели вынуждены были убить животное.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.