Мужчина на квадроцикле разбился под Нижним Тагилом

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель посёлка Черноисточинск погиб в результате аварии на квадроцикле. Инцидент произошел 17 сентября около 04:00 на 20-м километре автодороги, соединяющей Нижний Тагил и Висимо-Уткинск, идущей в сторону Усть-Утка.

Фото: openverse.org

По предварительным данным, 41-летний водитель квадроцикла марки Artic Cat, двигаясь с поселка Уралец в направлении Нижнего Тагила, ехал с излишне высокой скоростью и потерял контроль над транспортным средством, что привело к его опрокидыванию. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медицинской бригады.

Согласно информации УГИБДД по Свердловской области, погибший не обладал водительскими правами на управление квадроциклом, сообщает "Уралинформбюро". Важно отметить, что в течение 2023 года ему пришлось столкнуться с административной ответственностью 22 раза за нарушение правил дорожного движения.

Известно также, что в момент аварии мужчина не использовал мотошлем и не был одет в защитную экипировку. Состояние, в котором он находился во время управления квадроциклом, будет установлено после проведения медицинской экспертизы.

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