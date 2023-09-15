Два ребенка пострадали в аварии с КАМАЗом на дороге Калуга — Медынь

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 15 сентября на трассе Калуга — Медынь, вблизи Кондрово, 19-летний водитель грузовика КАМАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Киа Рио". В результате этого инцидента погиб один человек. В больницу были госпитализированы две женщины и двое детей — ребенку 9 лет и младенцу всего 2 месяца.

Фото: openverse.org

Согласно информации от регионального министра здравоохранения Константина Пахоменко, взрослые пациенты были доставлены в областную больницу, в то время как дети были направлены в детскую областную больницу. У женщин были установлены травмы средней степени тяжести, а дети получили лёгкие повреждения, сообщает "Калужский перекрёсток".

Пахоменко отметил, что для оказания помощи пострадавшим в этой аварии было задействовано три бригады скорой помощи, время прибытия составило 14 минут.

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