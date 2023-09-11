В Ижемском районе водитель сбил пешехода и бросил его на обочине

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ижемском районе произошло смертельное наезд на пешехода. Согласно информации УГИБДД МВД по Республике Коми, инцидент случился 10 сентября около 2.20 часов. Неизвестный водитель двигался по автодороге Ираель — Усть-Цильма, и на 177-м километре этой дороги он совершил наезд на пешехода. В результате столкновения пешеход, мужчина 1977 года рождения, скончался на месте ДТП. Водитель покинул место происшествия, и в настоящее время проводятся поисковые операции для его выявления и задержания.

Фото: openverse

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) обращается к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, сообщил ИА Комиинформ. Водители обязаны учитывать дорожные условия и соблюдать безопасную скорость, особенно при приближении к пешеходным переходам и территориям, где могут находиться люди. Необходимо выполнять маневры только с учетом безопасности всех участников дорожного движения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

+18. Водитель «Лады» на пешеходном переходе сбил четверых детей