"База": напавшим с ножом на школу под Ростовом оказался 15-летний ученик девятого класса

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Напавшим на школу в хуторе Красный Десант под Ростовом-на-Дону оказался 15-летний ученик 9-го класса. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: https://dorogi.by/

По данным издания, утром 11 сентября школьник надел маску и пошел на занятия с ножом. Вахтёрша пыталась нажать тревожную кнопку, но она якобы не сработала.

Среди пострадавших: вахтерша, учительница и дедушка одного из учеников.

После произошедшего с напавшим случился приступ эпилепсии.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что дети при нападении не пострадали.

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