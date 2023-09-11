Напавшим на школу в хуторе Красный Десант под Ростовом-на-Дону оказался 15-летний ученик 9-го класса. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По данным издания, утром 11 сентября школьник надел маску и пошел на занятия с ножом. Вахтёрша пыталась нажать тревожную кнопку, но она якобы не сработала.
Среди пострадавших: вахтерша, учительница и дедушка одного из учеников.
После произошедшего с напавшим случился приступ эпилепсии.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что дети при нападении не пострадали.
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