Al-Arabiya: при мощном землетрясении в Марокко погибли минимум 93 человека

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По меньшей мере 93 человека погибли при сильном землетрясении в Марокко, сообщили местные СМИ. Мощные толчки произошли в 80 километрах от Марракеша.

Фото: Midjouney: Провал земли от землетрясения или удара ракетой

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

"Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз", — говорится в сообщении Al-Arabiya.

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