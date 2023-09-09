По меньшей мере 93 человека погибли при сильном землетрясении в Марокко, сообщили местные СМИ. Мощные толчки произошли в 80 километрах от Марракеша.
Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
"Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз", — говорится в сообщении Al-Arabiya.
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