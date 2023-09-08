Сбивший полицейского в Москве водитель признал вину и извинился

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Водитель легкового автомобиля, участник дорожно-транспортного происшествия на Волгоградском проспекте в Москве, который сбил сотрудника полиции, выразил свои извинения пострадавшему и его семье.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В ходе допроса, видеозапись которого распространила пресс-служба ГСУ СК России по Москве, он заявил: "Приношу свои искренние извинения пострадавшему сотруднику ДПС и его родным, близким. Я очень сильно жалею, что так получилось, готов оказать моральную и материальную помощь семье, пострадавшему сотруднику, его родным и близким".

Инцидент произошел вечером 7 сентября, когда водитель двигаясь по Волгоградскому проспекту, сбил сотрудника ГИБДД, а затем покинул место происшествия. Пострадавший сотрудник был доставлен в больницу. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

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