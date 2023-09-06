У берегов Австралии потерпел бедствие российский катамаран, который совершал кругосветное поездку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.
Катамаран, совершавший кругосветное путешествие, посвящённое 250-летнему юбилею Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды, потерпел бедствие" в 835 км к югу от Кэрнса, уточнили в дипломатическом ведомстве.
Оба корпуса десятиметрового судна оказались повреждены в результате нескольких нападений акул. Экипаж активировал аварийный радиомат.
Терпящий бедствие экипаж подобрало грузовое судно, операцию по спасению координировал спасательный самолёт Challenger.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.