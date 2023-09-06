У берегов Австралии акулы напали на российский катамаран

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У берегов Австралии потерпел бедствие российский катамаран, который совершал кругосветное поездку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

Фото: Openverse

Катамаран, совершавший кругосветное путешествие, посвящённое 250-летнему юбилею Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды, потерпел бедствие" в 835 км к югу от Кэрнса, уточнили в дипломатическом ведомстве.

Оба корпуса десятиметрового судна оказались повреждены в результате нескольких нападений акул. Экипаж активировал аварийный радиомат.

Терпящий бедствие экипаж подобрало грузовое судно, операцию по спасению координировал спасательный самолёт Challenger.

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