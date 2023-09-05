Житель Оренбурга жестоко избил свою 19-летнюю жену в их первую брачную ночь, говорится в сообщении российского адвоката Дмитрия Болдырева в его Telegram-канале.
Причину избиения адвокат не назвал.
Он заявил, что заявление пострадавшей россиянки было зарегистрировано в полиции, сотрудники правоохранительных органов начали расследование для установления обстоятельств инцидента.
Ранее мы писали, что в Батайске толпа неизвестных избила участника СВО.
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