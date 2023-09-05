Россиянин жестоко избил 19-летнюю жену в первую брачную ночь

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Оренбурга жестоко избил свою 19-летнюю жену в их первую брачную ночь, говорится в сообщении российского адвоката Дмитрия Болдырева в его Telegram-канале.

Фото: openverse

Причину избиения адвокат не назвал.

Он заявил, что заявление пострадавшей россиянки было зарегистрировано в полиции, сотрудники правоохранительных органов начали расследование для установления обстоятельств инцидента.

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