Спасатели быстро ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании в центре Москвы

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно информации, представленной МЧС России, спасателям удалось успешно потушить пожар, который возник на крыше нежилого здания в Москве. На данный момент информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Фото: openverse

Ранее было объявлено о возгорании кровли отдельно стоящего нежилого здания в Москве. По данным ТАСС, это произошло на складе, расположенном недалеко от Ленинградского вокзала.

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