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Украденные 41 кг гальки с пляжа Сардинии обошлись туристу из Франции в сотни тысяч рублей

1:40
Происшествия

Огромный штраф придется оплатить туристу, который пытался вывезти из Сардинии большое количество сувениров. Сумма штрафа составила до 3 тысяч евро, что эквивалентно сотням тысяч рублей, за 41 килограмм камней, которые он попытался спрятать в багажнике своей машины. По информации издания La Repubblica, этот турист пытался покинуть Порто-Торрес на пароме в Ниццу, используя свой автомобиль. Однако при проверке его машины было обнаружено 41 килограмм камней и гальки, которые были незаконно взяты с пляжа Лампиану в Сассари.

Украденные 41 кг гальки с пляжа Сардинии обошлись туристу из Франции в сотни тысяч рублей
Фото: openverse.org

Таким образом, попытка этого французского туриста, который оказался контрабандистом, увезти запрещенный сувенир обернулась для него задержанием. Сотрудники Агентства по таможне и монополиям, а также службы безопасности Управления системы морских портов Сардинии осуществили задержание, сообщает "ТУРПРОМ". За нарушение регионального закона 16, действующего с 2017 года и запрещающего кражу песка, ракушек и гальки с пляжей Сардинии, туристу был наложен штраф в размере от 500 до 3 тысяч евро.

Следует отметить, что даже информационные кампании на нескольких языках, призывающие туристов соблюдать законы и не уносить запретные сувениры, не останавливают желающих нарушить правила. Что касается изъятых камней, то они будут возвращены на пляж сотрудниками экологического образовательного центра парка Порто-Конте и морской охраняемой зоны Капо-Качча-Изола-Пьяна.

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Как образуется галька
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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