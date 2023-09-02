Делимханов: Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием бойца Чурчаева

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Парламентарий Адам Делимханов сообщил, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил разобраться в инциденте с дракой на пресс-конференции в Москве, в которой участвовал чеченский боец смешанных единоборств Шовхал Чурчаев.

Фото: openverse.org

По словам депутата Государственной думы, по этому делу будет запущено разбирательство. Он пообещал на 100% выполнить задачу, поставленную главой Чечни.

"По поручению Рамзана Кадырова инцидент был взят под мой личный контроль", — подчеркнул Делимханов в Telegram-канале.

Спортсмены начали драку после провокационного вопроса, который был задан Чурчаеву. Охранники не смогли остановить бойцов.

Ранее сообщалось, что депутат Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), получил ранение.

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