Парламентарий Адам Делимханов сообщил, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил разобраться в инциденте с дракой на пресс-конференции в Москве, в которой участвовал чеченский боец смешанных единоборств Шовхал Чурчаев.
По словам депутата Государственной думы, по этому делу будет запущено разбирательство. Он пообещал на 100% выполнить задачу, поставленную главой Чечни.
"По поручению Рамзана Кадырова инцидент был взят под мой личный контроль", — подчеркнул Делимханов в Telegram-канале.
Спортсмены начали драку после провокационного вопроса, который был задан Чурчаеву. Охранники не смогли остановить бойцов.
Ранее сообщалось, что депутат Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО), получил ранение.
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