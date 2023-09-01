В Наро-Фоминске Московской области 14-летняя девочка покончила с собой за день до 1 сентября. Предварительно, причиной трагедии стало нежелание подростка посещать школу.
Семью ребёнка характеризуют как благополучную, сообщает РИА Новости. По словам источника агентства, девочка никогда не поднимала тему суицида в разговорах со взрослыми.
"При ней была предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет учиться", — подчеркнул источник.
Официальных комментариев МВД по этому поводу ещё не было. Подробности случившегося уточняются.
Ранее стало известно, что жительница Свердловской области покончила с собой в годовщину свадьбы. Тело 47-летней женщины обнаружили в загородном доме. По предварительным данным, между супругами произошла ссора незадолго до трагедии.
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