В Свердловской области женщина покончила с собой в годовщину свадьбы

В Североуральске (Свердловская область) в загородном коттедже было обнаружено тело 47-летней женщины. Она покончила с собой в день годовщины свадьбы, пишет Ura.ru.

Фото: "Napoleon's Grave" by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0.

"В тот день они с супругом праздновали на своей загородной вилле 29-летие свадьбы. Они участвовали в застолье, стали разбираться в отношениях, и она ощутила обиду от поведения своего супруга. Произошел конфликт, муж покинул загородный дом. Позднее, тело Татьяны было обнаружено в бане", — рассказала знакомая семьи изданию "КП-Урал".

В своем прощальном послании женщина просила не винить никого в своей смерти. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета воздержалась от комментариев.

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