В Курганской области задержан мужчина, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью двух подростков. Новость об этом была опубликована в Telegram-канале "112".
Инцидент произошёл рядом с зданием дома культуры в деревне Верхнеглубокое. 22-летний подозреваемый подошёл к двум школьникам, облил их бензином из канистры и поджёг жидкость зажигалкой. Оба подростка получили различные степени ожогов. У одного обожжено 98 процентов тела, второй отделался десятью процентами.
Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник задержан. Следователи сейчас выясняют мотивы, которые привели к совершению этого преступления.
Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина случайно убил подругу, уронив её по пути в баню.
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