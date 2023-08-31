В Курганской области задержан мужчина, который облил бензином и поджёг двух подростков

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Курганской области задержан мужчина, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью двух подростков. Новость об этом была опубликована в Telegram-канале "112".

Фото: мвд.рф

Инцидент произошёл рядом с зданием дома культуры в деревне Верхнеглубокое. 22-летний подозреваемый подошёл к двум школьникам, облил их бензином из канистры и поджёг жидкость зажигалкой. Оба подростка получили различные степени ожогов. У одного обожжено 98 процентов тела, второй отделался десятью процентами.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник задержан. Следователи сейчас выясняют мотивы, которые привели к совершению этого преступления.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина случайно убил подругу, уронив её по пути в баню.

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