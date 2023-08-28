У двухлетней девочки остановилось сердце на борту самолёта

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На борту индийского авиалайнера Vistara, следовавшего из Бангалора в Дели, произошло остановка сердца у двухлетнего ребенка, сообщает издание News 18.

Фото: Вадим Савицкий

По информации этого источника, в связи с объявлением бедствия самолет был перенаправлен в город Нагпур в Индии. По предоставленным данным, у ребенка прекратилась дыхательная и сердечная деятельность, а также похолодели конечности.

Спасение маленькой девочки было обеспечено группой из пяти врачей из Всеиндийского института медицинских наук, которые также находились на борту этого рейса. В течение 45 минут врачи проводили процедуры реанимации, в результате чего состояние двухлетней пассажирки стабилизировалось. По прибытии в Нагпур девочку передали медицинскому персоналу в стабильном состоянии.

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