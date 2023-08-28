Стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В связи с этим инцидентом начато расследование, говорится в сообщении прокуратуры Дагестана.

Фото: openverse

"Прокуратурой республики начато расследование в связи с размещенной в Интернете информацией о нападении стаи собак на ребёнка, — уточнили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на пляже в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. В прокуратуре отметили, что мальчику удалось спастись от бродячих животных, зайдя в море.

"Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении, подчеркивается, что ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как около 10 собак с лаем гонятся за мальчиком. Ребенку удалось добраться до моря, там животные не стали его преследовать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В центре Уфы 10 собак накинулись на мальчика