Yeni Şafak: в Бодруме в результате перестрелки один человек погиб и трое ранены

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В курортной провинции Бодрум на турецком курорте произошла перестрелка. В результате конфликта один человек погиб, а трое были ранены. Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Инцидент связан с вооружённым конфликтом между группой из трёх человек, приехавших в отель на автомобиле, и троими лицами, которые находились внутри гостиницы. На данный момент правоохранительными органами проводятся операции по задержанию подозреваемых, которым удалось скрыться.

"В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых", — пишет издание.

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