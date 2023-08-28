В курортной провинции Бодрум на турецком курорте произошла перестрелка. В результате конфликта один человек погиб, а трое были ранены. Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak.
Инцидент связан с вооружённым конфликтом между группой из трёх человек, приехавших в отель на автомобиле, и троими лицами, которые находились внутри гостиницы. На данный момент правоохранительными органами проводятся операции по задержанию подозреваемых, которым удалось скрыться.
"В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых", — пишет издание.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.