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Жительница Нахабино, которую мигрант ударил во время пробежки, не будет требовать от него компенсации

1:32
Происшествия

Жительница подмосковного Нахабино по имени Фаина, которую мигрант ударил в лицо, когда она совершала утреннюю пробежку, заявила, что требовать от него денежной компенсации она не станет. Однако ей хотелось бы, чтобы агрессивного приезжего поместили в клинику и депортировали из России.

Жительница Нахабино, которую мигрант ударил во время пробежки, не будет требовать от него компенсации
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Девушка добавила, что после случившегося ей теперь страшно бегать в одиночестве.

"Всё, что я хочу, чтоб этого человека отправили на лечение и депортировали. Финансовой компенсации требовать не буду. Буду честна. Сегодня бегала с братом, есть страх теперь, до этой ситуации вообще не боялась хоть в рань бегать, хоть ночью, а теперь есть страх, что может и из машины кто-нибудь резко появиться, ударить и т. д.", — сказала пострадавшая, слова которой приводит Газета.Ru.

Девушка выразила надежду, что подобного с ней больше не повторится. Она призналась, что даже не подозревала, что с ней может приключиться такого рода инцидент. Фаина заверила, что благодаря этому случаю впредь будет внимательнее.

23 августа, когда девушка совершала пробежку, у неё на пути возник мигрант, поинтересовавшийся, почему она одета в такие короткие шорты. Фаина ничего не успела ответить, как незнакомец ударил её кулаком в лицо. Пострадавшей помогли прохожие. Агрессора быстро задержали, против него открыто два уголовных дела.

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Мигрант напал на девушку во время пробежки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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