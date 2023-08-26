В Подольске была открыта стрельба: один человек получил ранения

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Конфликт между двумя мужчинами в городе Подольск завершился стрельбой, в результате чего один человек получил ранения, сообщает ТАСС.

Фото: creativecommons

Инцидент произошел накануне вблизи одного из домов на Тепличной улице. Согласно первоначальной информации, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них использовал травматический пистолет, произведя несколько выстрелов в сторону своего оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу с различными телесными повреждениями, как сообщил собеседник агентства.

Подозреваемого задержали и передали в местное отделение полиции для проведения дальнейшего расследования. Подозреваемым оказался местный житель 1985 года рождения. Огнестрельное оружие было изъято у него в ходе задержания, дополнили в полицейском управлении.

Сотрудники полиции активно выясняют все обстоятельства данного инцидента.

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