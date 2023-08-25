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Мужчину отправили в колонию за убийство жены и её друга

2:32
Происшествия

Тюменский суд принял решение о приговоре мужчине, стоящему за трагическим ДТП, произошедшим 24 августа.

Мужчину отправили в колонию за убийство жены и её друга
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Весной этого года он погнался за автомобилем, в котором находилась его жена, и столкнулся с ним, что привело к смерти двух человек. Супруги поссорились несколько часов до этой трагедии, и женщина попросила своего друга о помощи. Эта просьба обернулась фатальными последствиями.

Тюменский суд завершил рассмотрение семейной драмы, произошедшей весной. В мае 44-летний Дмитрий Ш. снова поссорился с женой. Он не дождался ее дома и узнал, что она с детьми убежала к своей матери.

Вечером того дня, когда жена уже находилась у матери, Дмитрий позвонил ей и попытался разузнать ее местоположение. Узнав, что она не вернется домой, он решил забрать ее у матери, что стало началом цепочки событий, приведших к трагедии.

Женщина испугалась за свою жизнь после звонка и попросила друга приехать и помочь ей уйти из квартиры, чтобы избежать мужа. Друг прибыл на помощь, но Дмитрий решил погнаться за ними.

Преследование закончилось столкновением, в результате которого его автомобиль столкнулся с другой машиной, где находились беглецы. Обе машины получили серьезные повреждения.

Далее Дмитрий извлек из поврежденной машины свою жену, которая получила ранения, и скрылся с места происшествия. Ее друг погиб, а женщина умерла спустя некоторое время. Дмитрия задержали через сутки, после чего его обвинили в нарушении ПДД, которое привело к гибели двух человек.

Суд вынес окончательный приговор 24 августа. Следует отметить, что приговор еще не получил законную силу. Остались двое детей супругов, которые находятся в специальном учреждении.

«Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Дмитрию Ш. наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 10 месяцев лишил его права управления транспортными средствами», - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. 

Ранее также сообщалось о приговоре 34-летнему Алексею Г., который ворвался в супермаркет в Тюмени и взял заложников, мотивируя свои действия недовольством работой полиции в городе.

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За убийство жены и дочки сибиряк получил 18 лет колонии
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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