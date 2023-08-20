В Перми двое подростков до смерти избили 37-летнего мужчину

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Перми двое подростков избили до смерти 37-летнего мужчину. Подозреваемые уже задержаны, как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по региону в своем Telegram-канале.

Фото: by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По версии следствия, вчера два несовершеннолетних подозреваемых 2006 года рождения, находясь на автобусной остановке, в ходе конфликта нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу мужчины, с которым ранее они не были знакомы. От полученных травм мужчина ушел из жизни в машине скорой помощи. Оба подозреваемых задержаны. Ведутся дополнительные следственные мероприятия с целью собрать и установить доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Также в новостях, ранее тренер по боксу из организации по духовному воспитанию молодежи избил 12-летнего мальчика во дворе дома в Котельниках. Правоохранительные органы начали проверку данного инцидента. Мужчину доставили в полицейский участок. Кроме того, в начале этого месяца в центре Нижнего Новгорода двое юношей были жестоко избиты группой неизвестных из-за цвета волос. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах этого происшествия.

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