На складе маркеплейса Ozon в подмосковном Подольске произошёл пожар на площади 375 квадратных метров. Загорелась продукция в коробках на стеллажах. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.
По данным Telegram-канала Shot, пожару присвоен третий ранг. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.
Возгорание произошло в ближе к центру склада, сейчас пожарные пытаются добраться до очага. С огнём борются около 100 спасателей и 50 единиц техники, в том числе и вертолёт.
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