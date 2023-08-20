В Подольске горит склад Ozon на площади 375 квадратных метров

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На складе маркеплейса Ozon в подмосковном Подольске произошёл пожар на площади 375 квадратных метров. Загорелась продукция в коробках на стеллажах. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

По данным Telegram-канала Shot, пожару присвоен третий ранг. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Возгорание произошло в ближе к центру склада, сейчас пожарные пытаются добраться до очага. С огнём борются около 100 спасателей и 50 единиц техники, в том числе и вертолёт.

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